Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, назвавшая пострадавших от наводнения в Тулуне людей «быдлом», уволилась. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Кроме того, женщина принесла извинения за свои слова, однако подчеркнула, что они были вырваны из контекста.

«Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но всё это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — цитирует чиновницу RT.