Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, назвавшая пострадавших от наводнения в Тулуне людей «быдлом», уволилась. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Кроме того, женщина принесла извинения за свои слова, однако подчеркнула, что они были вырваны из контекста.
«Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но всё это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — цитирует чиновницу RT.
Кто сменит Алашкевич в пресс-службе губернатора и правительства региона, пока не известно, отмечает Ura.ru. Напомним, скандал разразился в середине августа, когда в сети появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на Алашкевич, называет «быдлом» и «бичевнёй» жителей Тулуна, которые принимали участие во встрече с Владимиром Путиным в его первую поездку в пострадавший город. Сама чиновница, как напоминает РИА ФАН, назвала запись монтажом.
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