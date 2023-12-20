Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов

Российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по шутеру Rainbow Six Siege на Мальте из-за национальной принадлежности игроков, сообщили киберспортсмены в Telegram-канале.

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Дисквалификация произошла после первого матча. В Virtus.pro уточнили, что обратились в Ubisoft (разработчик Rainbow Six Siege), поскольку не согласны с открытым проявлением дискриминации.

Команду Virtus.pro представляет пятеро россиян: Павел Косенко (p4sh4), Данила Донцов (dan-_-), Дмитрий Митрахович (always), Артур Ипатов (Sheppard) и Данил Габов (joystick).

Ранее международная федерация киберспорта вернула российских спортсменов возможность выступать с национальным флагом и гимном, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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