Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
Российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по шутеру Rainbow Six Siege на Мальте из-за национальной принадлежности игроков, сообщили киберспортсмены в Telegram-канале.
{{related_post_TKB0@6VWm}}
Дисквалификация произошла после первого матча. В Virtus.pro уточнили, что обратились в Ubisoft (разработчик Rainbow Six Siege), поскольку не согласны с открытым проявлением дискриминации.
Команду Virtus.pro представляет пятеро россиян: Павел Косенко (p4sh4), Данила Донцов (dan-_-), Дмитрий Митрахович (always), Артур Ипатов (Sheppard) и Данил Габов (joystick).
Ранее международная федерация киберспорта вернула российских спортсменов возможность выступать с национальным флагом и гимном, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
- Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
- СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
- Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
- Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital
- Новый теннисный центр на северо-западе Москвы примет состязания мирового уровня
- Аэропорт Волгограда снял временные ограничения работы
- СМИ: В ЕС заморозили 28 млрд евро российских и белорусских активов
- «Киевстар» объяснил новый сбой стабилизационными работами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru