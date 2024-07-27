Ошибка экипажа стала причиной выкатывания самолета в Екатеринбурге
Ошибка экипажа стала причиной выкатывания самолета «ЮВТ Аэро» в Екатеринбурге, сообщили в Росавиации.
Комиссия Росавиации завершила расследование серьезного авианцидента с самолетом Bombardier CRJ200 (RA-67156), выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово 29 июня при выполнении рейса UVT453 Казань-Тобольск-Екатеринбург.
После посадки на мокрую в условиях сильного бокового ветра самолет вынесло с полосы вправо на десять метров. Никто из 46 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. В аэропорту объявлялась тревога и на час приостанавливались прием и выпуск рейсов.
По итогам расследования комиссия заключила, что причиной этого инцидента стала потеря управляемости по курсу на конечном этапе пробега из-за ошибок экипажа. Пилоты несвоевременно среагировали органами управления самолетом на удержание траектории пробега и неэффективно использовали реверс тяги в условиях бокового ветра на мокрой ВПП. Также специалисты указали на вероятное несимметричное торможение на конечном этапе пробега при парировании бокового ветра.
А причиной ошибки экипажа Росавиация назвала недостаточный опыт командира воздушного судна при выполнении посадки в усложненной ситуации. Дело в том, что он проходил программу ввода из второго пилота в командиры и в том рейсе сидел в левом кресле, осуществляя функции КВС под наблюдением.
Ранее специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что технику, который неверно установил датчики угла атаки на SSJ 100, что привело к его крушению, грозит около пяти лет лишения свободы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ошибка экипажа стала причиной выкатывания самолета в Екатеринбурге
- Российская велогонщица заняла 21 место на Олимпиаде в Париже
- Трамп заявил, что продолжит выступать перед публикой, несмотря на недавнее покушение
- Спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного СНТ в Челябинской области
- Начались съемки сериала про Марию Бутину по ее книге «Тюремный дневник»
- Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпиады в Париже
- В Сочи установят бронированные укрытия
- Дамбу в Челябинской области прорвало из-за осадков
- Истребитель Су-34 рухнул в Волгоградской области
- Французский епископат осудил насмешки над христианством на открытии Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru