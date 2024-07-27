Ошибка экипажа стала причиной выкатывания самолета в Екатеринбурге

Комиссия Росавиации завершила расследование серьезного авианцидента с самолетом Bombardier CRJ200 (RA-67156), выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово 29 июня при выполнении рейса UVT453 Казань-Тобольск-Екатеринбург.



После посадки на мокрую в условиях сильного бокового ветра самолет вынесло с полосы вправо на десять метров. Никто из 46 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. В аэропорту объявлялась тревога и на час приостанавливались прием и выпуск рейсов.



По итогам расследования комиссия заключила, что причиной этого инцидента стала потеря управляемости по курсу на конечном этапе пробега из-за ошибок экипажа. Пилоты несвоевременно среагировали органами управления самолетом на удержание траектории пробега и неэффективно использовали реверс тяги в условиях бокового ветра на мокрой ВПП. Также специалисты указали на вероятное несимметричное торможение на конечном этапе пробега при парировании бокового ветра.



А причиной ошибки экипажа Росавиация назвала недостаточный опыт командира воздушного судна при выполнении посадки в усложненной ситуации. Дело в том, что он проходил программу ввода из второго пилота в командиры и в том рейсе сидел в левом кресле, осуществляя функции КВС под наблюдением.

Ранее специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что технику, который неверно установил датчики угла атаки на SSJ 100, что привело к его крушению, грозит около пяти лет лишения свободы.

