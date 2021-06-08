«Ошибка 503». Мировой сбой интернета обрушил сайты ведущих СМИ
В интернете во вторник зафиксирован крупный сбой, в результате которого не открывались сайты ведущих мировых СМИ, соцсетей и стриминговых платформ.
По данным сервиса Downdetector, не работали Twitch, Reddit, GitHub.
Кроме того, не открывались сайты изданий The Guardian, New York Times, Vice, Wired, BBC, The Verge, Le Monde и многих других.
На момент написания материала сайты этих СМИ, а также Twitch и Reddit уже заработали.
Как отмечает издание «Код Дурова» со ссылкой на продакт-менеджера Financial Times Мэтта Тэйлора, глобальный сбой мирового интернета произошел из-за аварии на стороне CDN-провайдера Fastly. В связи с этим огромное количество сайтов по всему миру выдавали «ошибку 503».
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