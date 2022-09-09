ОШ: Все политические партии отмечают высокий уровень организации ДЭГ в Москве

Он отметил, что все они «так или иначе формируют группы электронных наблюдателей», при этом и партии, и избиратели, «высоко оценивают сам способ дистанционного электронного голосования».

«Они ему доверяют, он для них технически безопасен, соответственно, они им пользуются», - подчеркнул Асафов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы «Миллион призов», участие в ней смогут принять те, кто проголосует онлайн до 20:00 в день накануне розыгрыша, сообщает RT.