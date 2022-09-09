ОШ: Все политические партии отмечают высокий уровень организации ДЭГ в Москве
Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов заявил, что все политические партии подтвердили высокий уровень организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице, сообщает пресс-служба московского правительства.
Он отметил, что все они «так или иначе формируют группы электронных наблюдателей», при этом и партии, и избиратели, «высоко оценивают сам способ дистанционного электронного голосования».
«Они ему доверяют, он для них технически безопасен, соответственно, они им пользуются», - подчеркнул Асафов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы «Миллион призов», участие в ней смогут принять те, кто проголосует онлайн до 20:00 в день накануне розыгрыша, сообщает RT.
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