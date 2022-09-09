Песков: Путин планирует проголосовать на выборах

Президент Владимир Путин проголосует на выборах 9-11 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В России стартовали трехдневные выборы

«Президент, безусловно, планирует принять участие в выборах», - цитирует Пескова ТАСС.

Как отметил представитель российского лидера, Кремль проинформирует о том, в каком формате будет голосовать президент.

В пятницу в России стартовали трехдневные выборы. В 82 регионах пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний, при этом в восьми регионах состоится онлайн-голосование.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дмитрий ПесковГолосованиеВыборыВладимир Путин
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