Песков: Путин планирует проголосовать на выборах
Президент Владимир Путин проголосует на выборах 9-11 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент, безусловно, планирует принять участие в выборах», - цитирует Пескова ТАСС.
Как отметил представитель российского лидера, Кремль проинформирует о том, в каком формате будет голосовать президент.
В пятницу в России стартовали трехдневные выборы. В 82 регионах пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний, при этом в восьми регионах состоится онлайн-голосование.
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