«Осенью»: Академик дал прогноз по второй волне коронавируса
Отдельных вспышек коронавирусной инфекции – но не таких интенсивных, как сейчас – следует ждать осенью. Как пишет «Парламентская газета», такой прогноз дал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. Эксперт подчеркнул, что COVID-19 стал сезонным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. А у них, по словам Пальцева, есть два пика: весной и осенью.
Академик РАН настаивает на том, что России следует подготовится к осеннему всплеску заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и гриппом и обычными респираторными заболеваниями. Также он отметил важность профилактических мер – в период, пока вакцины от COVID-19 нет.
Ранее НСН писала, что вакцина от коронавируса должна появиться, так или иначе, до конца года. Однако пока не ясно, потребуется ли ее регулярное применение. Об этом заявил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Он отметил, что сейчас очень интенсивные разработки в этом направлении ведутся как за границей, так и России сразу в нескольких институтах. По оценке Чуланова, к концу дета будет уже в наличии несколько прототипов вакцины, передает «Интерфакс». К этому времени должны будут пройти основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах.
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