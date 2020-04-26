«Осенью»: Академик дал прогноз по второй волне коронавируса

Отдельных вспышек коронавирусной инфекции – но не таких интенсивных, как сейчас – следует ждать осенью. Как пишет «Парламентская газета», такой прогноз дал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. Эксперт подчеркнул, что COVID-19 стал сезонным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. А у них, по словам Пальцева, есть два пика: весной и осенью.

Академик РАН настаивает на том, что России следует подготовится к осеннему всплеску заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и гриппом и обычными респираторными заболеваниями. Также он отметил важность профилактических мер – в период, пока вакцины от COVID-19 нет.