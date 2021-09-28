«Диарея и тошнота». Назван новый симптом COVID-19 для штамма «дельта»
Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что такая симптоматика наблюдается у больных с COVID-19 с середины-конца июня.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом являются симптомом, характерным при заражении «дельта»-штаммом коронавируса. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов. Таким образом, он согласился с выводами эпидемиолога Хадижат Омаровой, что тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита могут быть признаками заражения COVID-19.
«Это не очень новая вещь. Это симптоматика, характерная для варианта «дельта». И она была отмечена еще в тех странах, куда этот штамм попал раньше. Это середина-конец июня. И с тех пор это отмечается всеми, что желудочно-кишечная симптоматика есть. Потеря аппетита это неспецифическая реакция организма. Она имеется при большинстве инфекционных заболеваний», - отметил Нетесов.
При этом он пояснил, что потеря обоняния и вкуса, по которой многие люди раньше определяли присутствие коронавируса в организме, является индивидуальной реакцией, по которой нельзя делать выводы о наличии болезни.
«Это отходит на второй план, потому что на самом деле обоняние и вкус и при других респираторных инфекциях иногда пропадали тоже. Они восстанавливаются у всех по-разному. И я наблюдал сам в семье несколько человек: есть люди, у которых обоняние вообще практически не пропадало. А есть такие, у которых пропало от шести до девяти месяцев. Это индивидуальная реакция - восстановление ольфакторного нерва, который расположен в верхней части носа», - указал доктор биологических наук.
Что касается проблем с ЖКТ, они проходят гораздо быстрее, уточнил Нетесов.
«Если человек, в конце концов, выздоравливает, то есть температура нормализуется, то это длится считанные дни, максимум две недели, и это не так выражено, как при диарейных инфекциях», - заключил специалист.
Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила РИА Новости, что нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта стали наиболее часто встречающимися симптомами коронавирусной инфекции.
Эксперт отметила, что нарушения ЖКТ стали появляться чаще из-за мутаций COVID-19. Кроме того, по словам Омаровой, ученые рассматривают гипотезу о том, что ЖКТ может служить «входными воротами» для коронавируса наравне с органами дыхания.
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