«Диарея и тошнота». Назван новый симптом COVID-19 для штамма «дельта»

При этом он пояснил, что потеря обоняния и вкуса, по которой многие люди раньше определяли присутствие коронавируса в организме, является индивидуальной реакцией, по которой нельзя делать выводы о наличии болезни.

«Это отходит на второй план, потому что на самом деле обоняние и вкус и при других респираторных инфекциях иногда пропадали тоже. Они восстанавливаются у всех по-разному. И я наблюдал сам в семье несколько человек: есть люди, у которых обоняние вообще практически не пропадало. А есть такие, у которых пропало от шести до девяти месяцев. Это индивидуальная реакция - восстановление ольфакторного нерва, который расположен в верхней части носа», - указал доктор биологических наук.

Что касается проблем с ЖКТ, они проходят гораздо быстрее, уточнил Нетесов.

«Если человек, в конце концов, выздоравливает, то есть температура нормализуется, то это длится считанные дни, максимум две недели, и это не так выражено, как при диарейных инфекциях», - заключил специалист.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила РИА Новости, что нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта стали наиболее часто встречающимися симптомами коронавирусной инфекции.

Эксперт отметила, что нарушения ЖКТ стали появляться чаще из-за мутаций COVID-19. Кроме того, по словам Омаровой, ученые рассматривают гипотезу о том, что ЖКТ может служить «входными воротами» для коронавируса наравне с органами дыхания.

