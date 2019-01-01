Оружие и налоги. Чем блогер Хованский поможет депутату Госдумы Власову

Кроме того, Юрий Хованский предложил парламентарию проработать вопрос упрощенного налогооблажения для начинающих видеоблогеров.

«Сегодня все видеоблогеры по закону должны регистрироваться либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо оформляться через какую-то компанию и платить налоги. Но есть видеоблогеры, у которых узко специализированный контент, 10 или 20 тысяч подписчиков. Конечно, человеку хочется каким-то образом это монетизировать, но оформляться в качестве ИП он не будет, потому что это достаточно затратно, он эти деньги даже не зарабатывает, сколько это будет стоить. Это тоже направление, которое мы с Юрием обсудили. Он эту инициативу выдвинул, я ее поддержал. В этих двух направлениях сейчас будем работать. А дальше возможно какие-то идеи и к нему придут, и к нему обратятся с какими-то предложениями, и будем прорабатывать», — сказал Василий Власов.

Депутат Госдумы объяснил свой выбор Юрия Хованского среди множества российских блогеров тем, что он поднимает социально значимые темы, и молодежь может к нему обратиться с вопросами, которые не доходят до представителей власти.

«Многие видеоблогеры снимают про новые автомобили, про какие-то копии сумок, про косметику. У него (Юрия Хованского – прим. НСН) много контента, который смотрит молодежь, который смотрят студенты. И студентов многих интересует, как все-таки прожить на 2-3 тысячи рублей. Поэтому Юрий в своих обзорах сравнивает продукты питания эконом-класса в магазинах в шаговой доступности, говорит о проблемах, которые есть с оказанием услуг и продажей еды в точках общественного питания в Санкт-Петербурге. Среди российских видеоблогеров, мне кажется, он больше всего подходит для общения с молодежью с точки зрения того, что молодежь к нему сможет обращаться за какой-то помощью, и он уже в качестве не просто видеоблогера, а помощника депутата на общественных началах сможет эти обращения мне передавать, и мы будем над ними работать», — считает Василий Власов.

По словам 23-летнего парламентария, пора смириться с тем, что «многие видеоблогеры популярнее и известнее некоторых депутатов Госдумы». К слову, у Хованского в YouTube насчитывается почти 4 миллиона подписчиков. Однако взаимодействовать с YouTube-сегментом общества следует искренне, а не ради предвыборной рекламы, отметил собеседник НСН.

«Нужно этим заниматься ни в коем случае не деньгами, не тем, чтобы не отставать от трендов. Не в этом смысл. Понятно что за деньги можно какую-то рекламу купить у видеоблогеров, и на выборах некоторые политические партии это делают. Но это сразу читается, это сразу видно, это набирает огромное количество дизлайков. Нужно нормальное продуктивное взаимодействие. Только при таком формате будет какой-то результат, только тогда мы сможем поднимать и решать те проблемы, которые волнуют молодежь на местах», — заключил депутат Госдумы.

Напомним, что Юрий Хованский ранее был подтвержден как участник фильма Стаса Барецкого «Брат-3». Как заявил шоумен и идейный вдохновитель картины на пресс-конференции НСН, видеоблогер сыграет в продолжении знаменитой саги трансгендера.

