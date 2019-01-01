Оружие и налоги. Чем блогер Хованский поможет депутату Госдумы Власову
Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов рассказал НСН, почему взял известного видеоблогера себе в помощники.
Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником самого депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Об этом блогер сообщил в своем аккаунте в Instagram. «С этого дня я буду помогать самому молодому депутату [Василию Власову] работать с вами в интернете и не только», — написал Хованский в комментарии к совместной с парламентарием фотографии.
Первой инициативой, над которой депутат Госдумы Василий Власов начнет работать вместе со своим новым помощником будет упрощение процедуры получения разрешения на ношение травматического оружия. Об этом политик рассказал в эфире НСН.
«На сегодняшний момент вы проходите все круги ада, собираете все справки для того, чтобы получить разрешение на травматическое оружие, но если вы неделю назад проходили всю диспансеризацию и все медобследования, вам все равно приходится по новой все эти справки собирать. Мы хотим упростить эту процедуру, чтобы справки либо какой-то срок действия имели, либо можно было сразу по тому, как человек прошел, оформлять те или иные документы», — рассказал депутат.
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Кроме того, Юрий Хованский предложил парламентарию проработать вопрос упрощенного налогооблажения для начинающих видеоблогеров.
«Сегодня все видеоблогеры по закону должны регистрироваться либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо оформляться через какую-то компанию и платить налоги. Но есть видеоблогеры, у которых узко специализированный контент, 10 или 20 тысяч подписчиков. Конечно, человеку хочется каким-то образом это монетизировать, но оформляться в качестве ИП он не будет, потому что это достаточно затратно, он эти деньги даже не зарабатывает, сколько это будет стоить. Это тоже направление, которое мы с Юрием обсудили. Он эту инициативу выдвинул, я ее поддержал. В этих двух направлениях сейчас будем работать. А дальше возможно какие-то идеи и к нему придут, и к нему обратятся с какими-то предложениями, и будем прорабатывать», — сказал Василий Власов.
Депутат Госдумы объяснил свой выбор Юрия Хованского среди множества российских блогеров тем, что он поднимает социально значимые темы, и молодежь может к нему обратиться с вопросами, которые не доходят до представителей власти.
«Многие видеоблогеры снимают про новые автомобили, про какие-то копии сумок, про косметику. У него (Юрия Хованского – прим. НСН) много контента, который смотрит молодежь, который смотрят студенты. И студентов многих интересует, как все-таки прожить на 2-3 тысячи рублей. Поэтому Юрий в своих обзорах сравнивает продукты питания эконом-класса в магазинах в шаговой доступности, говорит о проблемах, которые есть с оказанием услуг и продажей еды в точках общественного питания в Санкт-Петербурге. Среди российских видеоблогеров, мне кажется, он больше всего подходит для общения с молодежью с точки зрения того, что молодежь к нему сможет обращаться за какой-то помощью, и он уже в качестве не просто видеоблогера, а помощника депутата на общественных началах сможет эти обращения мне передавать, и мы будем над ними работать», — считает Василий Власов.
По словам 23-летнего парламентария, пора смириться с тем, что «многие видеоблогеры популярнее и известнее некоторых депутатов Госдумы». К слову, у Хованского в YouTube насчитывается почти 4 миллиона подписчиков. Однако взаимодействовать с YouTube-сегментом общества следует искренне, а не ради предвыборной рекламы, отметил собеседник НСН.
«Нужно этим заниматься ни в коем случае не деньгами, не тем, чтобы не отставать от трендов. Не в этом смысл. Понятно что за деньги можно какую-то рекламу купить у видеоблогеров, и на выборах некоторые политические партии это делают. Но это сразу читается, это сразу видно, это набирает огромное количество дизлайков. Нужно нормальное продуктивное взаимодействие. Только при таком формате будет какой-то результат, только тогда мы сможем поднимать и решать те проблемы, которые волнуют молодежь на местах», — заключил депутат Госдумы.
Напомним, что Юрий Хованский ранее был подтвержден как участник фильма Стаса Барецкого «Брат-3». Как заявил шоумен и идейный вдохновитель картины на пресс-конференции НСН, видеоблогер сыграет в продолжении знаменитой саги трансгендера.
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