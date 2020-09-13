Ортопед раскрыл секреты осенней обуви
Врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой раскритиковал современную привычку носить осенью низкую обувь, короткие брюки и ходить с оголенными щиколотками. Он рассказал о последствиях такого решения и дал советы, как сохранить комфорт ног осенью.
Терновой заявил, что необходимо сменить тканевые кроссовки на непромокаемую и высокую обувь по сезону, чтобы не допускать переохлаждения и воспаления ахиллова сухожилия.
«В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия — оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли», — цитирует Тернового РИА Новости.
Он также назвал температуру, при которой следует сменить летнюю обувь на более теплую – около 14 градусов тепла.
«Осенняя обувь — не зимняя, не надо сразу надевать сапоги, чтобы ноги не перегревались. Иначе к концу дня появится запах, обувь, стельки начнут портиться. Хорошая идея — сменная обувь, чтобы было комфортно в офисе», — рекомендовал врач.
Он также напомнил об английском изобретении, которое перестало быть модным, но не теряет защитных функций, - галошах. Их джентльмены надевали на модельные туфли, отметил Терновой.
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