Ортопед раскрыл секреты осенней обуви

Врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой раскритиковал современную привычку носить осенью низкую обувь, короткие брюки и ходить с оголенными щиколотками. Он рассказал о последствиях такого решения и дал советы, как сохранить комфорт ног осенью.

Терновой заявил, что необходимо сменить тканевые кроссовки на непромокаемую и высокую обувь по сезону, чтобы не допускать переохлаждения и воспаления ахиллова сухожилия.

«В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия — оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли», — цитирует Тернового РИА Новости.