Орнитолог рассказал, почему нельзя кормить голубей хлебом
Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин заявил, что голубей и прочих городских птиц нельзя кормить плесневелым хлебом, сообщает Газета.Ru.
Он отметил, что кормить испортившимися продуктами никого нельзя, а плесень вредна как для человека, так и для пернатых.
«Могут быть неспециальные потравы, когда люди кормят голубей, допустим, плесневым хлебом. Заплесневел белый хлебушек, выбрасывать жалко, у нас это не принято — птичкам отдали... а для них это фактически тоже отрава», - уточнил эксперт.
Мишин посоветовал заменить хлеб на геркулес, который «по цене будет не дороже хлеба», но гораздо полезнее.
Ранее в Сингапуре, где кормить диких животных строго запрещено, «серийного» кормильца голубей оштрафовали на 3 600 долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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