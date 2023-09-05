Орнитолог рассказал, почему нельзя кормить голубей хлебом

Он отметил, что кормить испортившимися продуктами никого нельзя, а плесень вредна как для человека, так и для пернатых.

«Могут быть неспециальные потравы, когда люди кормят голубей, допустим, плесневым хлебом. Заплесневел белый хлебушек, выбрасывать жалко, у нас это не принято — птичкам отдали... а для них это фактически тоже отрава», - уточнил эксперт.

Мишин посоветовал заменить хлеб на геркулес, который «по цене будет не дороже хлеба», но гораздо полезнее.

Ранее в Сингапуре, где кормить диких животных строго запрещено, «серийного» кормильца голубей оштрафовали на 3 600 долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

