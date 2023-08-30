В Братске депутат скормил волкам живых поросят

В Братске депутат городской думы Роман Кляйн скормил содержащимся в вольере волкам живых поросят, сообщает телеканал «360».

Свои действия он снимал на видео. Весь процесс парламентарий комментировал с улыбкой. По его словам, поросята — корм, а волки — его друзья. Всех животных Кляйн забрасывал в вольер и наблюдал, как хищники разрывали жертву на части.

Сам депутат назвал ролик провокацией, которую вбросили его недоброжелатели, чтобы очернить в преддверии выборов. Местные жители пообещали написать заявление в прокуратуру и полицию, чтобы привлечь Кляйна к ответственности.

