В Братске депутат скормил волкам живых поросят
В Братске депутат городской думы Роман Кляйн скормил содержащимся в вольере волкам живых поросят, сообщает телеканал «360».
Свои действия он снимал на видео. Весь процесс парламентарий комментировал с улыбкой. По его словам, поросята — корм, а волки — его друзья. Всех животных Кляйн забрасывал в вольер и наблюдал, как хищники разрывали жертву на части.
Сам депутат назвал ролик провокацией, которую вбросили его недоброжелатели, чтобы очернить в преддверии выборов. Местные жители пообещали написать заявление в прокуратуру и полицию, чтобы привлечь Кляйна к ответственности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru