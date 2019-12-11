Орловских ветеранов перепутали с ветеринарами
В центре Орле разместили баннер с социальной рекламой, которая призывает заботиться о ветеринарах вместо ветеранов. Оперативнее всего на ошибку, как всегда, отреагировали соцсети: пользователи шутят, что у рекламщиков сработал словарь автозамены Т9, доставляющий немало хлопот владельцам смартфонов.
Отметим, на рекламном щите красуется надпись: «Я забочусь о ветеринарах вместе с Волонтерами Победы». При этом сам контекст и снимок с пожилым фронтовиком недвусмысленно указывают на то, что речь все-таки идёт о ветеранах Великой Отечественной войны.
Принимая во внимание тот шквал негодования, который вызвала ошибка, областная администрация поспешила её прокомментировать. Власти отметили, что она была допущена субподрядчиком – рекламным агентством «Четыре Сезона», «внесшим изменения в макет без согласования с заказчиком».
В свою очередь, представители «Четырех сезонов» извинились перед ветеранами и подчеркнули, что оплошность исправлена, а дизайнер — оштрафован.
Ранее НСН писала, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В рамках Всероссийского патриотического форума было заявлено, что в будущем году состоится около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных. Все они будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что в Год памяти и славы планируется приложить все усилия для того, чтобы увековечить память. Также он отметил необходимость взрастить в новом поколении чувство «гордости за великую Победу».
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