Активисты ОНФ выбили для ветерана жильё после паводка. Видео

Активисты Общероссийского Народного Фронта в Иркутской области помогли женщине - ветерану Великой Отечественной войны, пострадавшей от паводка в Тулунском районе, получить новое жильё. Они добились, чтобы 91-летняя Мария Терентьева из деревни Аршан получила жилищный сертификат.

Активистам пришлось вмешаться после того, как местные власти сначала не признали дом пожилой женщины негодным для проживания и даже отказались компенсировать ей ущерб. Члены ОНФ обратились в районную администрацию и областное министерство социального развития с просьбой улучшить жилищные условия ветерана.

В итоге, после проведения повторной экспертизы, были оформлены все документы, необходимые для получения жилищного сертификата. Документ Марии Терентьевой приехали вручать представители районной администрации, органов соцзащиты, журналисты и активисты ОНФ. К слову, у ветерана шестеро детей и уже 17 правнуков.