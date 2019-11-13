Органы опеки могут упразднить

Депутат заявил, что России необходима организация, которая сможет полноценно отстаивать интересы семей. Жириновский также добавил, что существующая система не работает, пишет АГН Москва.

В качестве примера Жириновский напомнил о случае, когда москвичка усыновила троих детей ради пособия и получения квартиры. Женщина издевалась над детьми до тех пор, пока старшая дочь не выложила в интернет видео, отмечает «Свободная пресса».

Ранее В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Дети-Маугли: Новая болезнь общества?». Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал, что специалистов, которые могли бы помочь неблагополучной семье, в России нет.

