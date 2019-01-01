В России может появиться «черный» список приемных родителей

В России может появиться «черный» список опекунов. Об этом сообщает «Парламентская газета». Источник отмечает, что он не позволит недобросовестным усыновителям переезжать в другой регион и вновь брать ребенка из детского дома.

Напомним, в настоящий момент данные о людях, которые не могут быть опекунами, усыновителями или попечителями, направляются только в ЗАГС. В том случае, если документ будет принят, суд обяжут направлять выписки также в органы опеки и попечительства. А это позволит им вести учет нежелательных опекунов. Законопроект в Госдуме намерены рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.