Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о наиболее частых ошибках

Председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов заявил, что в 2021 году немало проблем участникам акции доставила пунктуация, сообщает РИА Новости.

По его словам, также трудности были и с точки зрения орфографии, например, со словами «не скоро» и «промокнуть».

«Можно назвать некоторые такие конкретные примеры: в первой части текста было слово «не скоро», которое нужно было написать только раздельно, было много ошибок, встретилось слитное написание», - рассказал Пахомов на пресс-конференции.

Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что 29 апреля пройдёт международный Диктант Победы на тему событий Великой Отечественной войны, сообщает RT. По его словам, в 2020 году в акции приняли участие более миллиона человек.

