Организаторы Synergy Global Forum объяснили отключение света на выступлении «ДДТ»

Ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов заявил, что решение отключить свет на закрытии Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге во время выступления группы «ДДТ» было принято с заботой об участниках. Аветов отметил, что многие из них хотели успеть на метро, сообщают «Известия».

«Я думаю, что многим показалось, что выступление прервалось, потому что было запланировано немного больше песен, чем было сыграно. В 23:30 администрация площадки включила свет, причем они поступили достаточно корректно: включили свет, никого не выгоняя, не выключая звук, как часто это делают. Они включили свет, чтобы участникам, которые хотели успеть к метро, было удобнее дойти», — пояснил Григорий Аветов.

По его мнению, программу длительностью 50 минут, в которой участвовали кроме «ДДТ» Борис Гребенщиков и Вячеслав Бутусов, нельзя назвать концертом.

Ранее лидер «ДДТ» Юрий Шевчук в эфире НСН предложил «избавляться от штампов в башке».

