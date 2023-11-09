Организаторы фейковой очереди за билетами в Большой театр задержаны в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом сообщила в соцсетях председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она запостила ответ генерального директора театра Владимира Урина.
Перед этим администрация Большого подала заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру российской столицы. В результате, в качестве меры реагирования, задержаны граждане, которые организовали незаконную предварительную запись в очередь. Сейчас ведётся проверка по данному факту.
Официальная продажа билетов в Большой театр на балет «Щелкунчик» стартовала 4 ноября, и вызвала ажиотаж среди потенциальных зрителей. На подступах к кассам образовалась огромная очередь.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», люди в очереди возмущались несправедливой выдачей браслетов, дающих право на покупку билетов. Якобы запускать людей в здание начали не по живой очереди, а по неким виртуальным спискам. В сети уже появились предложения о перепродаже браслетов по значительно завышенной цене.
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