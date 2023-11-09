Организаторы фейковой очереди за билетами в Большой театр задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом сообщила в соцсетях председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она запостила ответ генерального директора театра Владимира Урина.

Перед этим администрация Большого подала заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру российской столицы. В результате, в качестве меры реагирования, задержаны граждане, которые организовали незаконную предварительную запись в очередь. Сейчас ведётся проверка по данному факту.