Организаторы фейковой очереди за билетами в Большой театр задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом сообщила в соцсетях председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она запостила ответ генерального директора театра Владимира Урина.

Перед этим администрация Большого подала заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру российской столицы. В результате, в качестве меры реагирования, задержаны граждане, которые организовали незаконную предварительную запись в очередь. Сейчас ведётся проверка по данному факту.

Многолетняя проблема: Большой театр борется с перекупщиками билетов

Официальная продажа билетов в Большой театр на балет «Щелкунчик» стартовала 4 ноября, и вызвала ажиотаж среди потенциальных зрителей. На подступах к кассам образовалась огромная очередь.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», люди в очереди возмущались несправедливой выдачей браслетов, дающих право на покупку билетов. Якобы запускать людей в здание начали не по живой очереди, а по неким виртуальным спискам. В сети уже появились предложения о перепродаже браслетов по значительно завышенной цене.

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