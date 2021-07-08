Организаторам экскурсии на теплоходе «Елизавета» грозит штраф в 1 млн рублей

Отмечается, что организаторы не проконтролировали соблюдение социальной дистанции при посадке на судно и высадки с него. Кроме того, гости и сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты.

За эти нарушения организаторы получат штраф в 300 тысяч рублей. Если будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, то его сумма увеличится до миллиона рублей или деятельность организации может быть приостановлена на 90 суток.

