Организаторам экскурсии на теплоходе «Елизавета» грозит штраф в 1 млн рублей

Организаторы экскурсии на теплоходе «Елизавета» могут получить штраф в один миллион рублей за нарушение масочного режима, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

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Отмечается, что организаторы не проконтролировали соблюдение социальной дистанции при посадке на судно и высадки с него. Кроме того, гости и сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты.

За эти нарушения организаторы получат штраф в 300 тысяч рублей. Если будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, то его сумма увеличится до миллиона рублей или деятельность организации может быть приостановлена на 90 суток.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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