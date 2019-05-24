Организатор последнего звонка отреагировал на БДСМ-флешмоб в школе Владивостока
Организатор последнего звонка в школе Владивостока Алексей Зубулин прокомментировал инцидент со школьниками, устроившими БДСМ-флешмоб на пороге учебного заведения.
Как сообщают «Известия», по словам организатора линейки, ученики самостоятельно устроили акцию и показали её за день до школьного мероприятия.
Отмечается, что Зубулин не одобрил поведение старшеклассников и назвал его неподобающим для учащихся. Также он поддержал позицию директора школы.
«Сделали что-то не то, что должны делать у нас выпускники. Я знаю мнение родителей по этому поводу. Одна из родительниц даже назвала это ужасом», — сказал Зубулин.
Полиция начала проверку по факту инцидента в школе Владивостока. Как отмечает телеканал «360», особенно правоохранителей заинтересовало незаконное ношение формы полицейского одной из участниц акции. Напомним, на пороге школы появились перед торжественным мероприятием несколько одиннадцатиклассников в шортах, подтяжках и чёрных масках зайцев. Молодые люди были с оголёнными торсами, их соски были заклеены чёрной изолентой. Девушка рядом с ними была одета в форму полицейского. Как напоминают «Дни.ру», директор школы уверяет, что всё произошло так внезапно, что никто не успел остановить участников действа.
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