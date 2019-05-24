Организатор последнего звонка отреагировал на БДСМ-флешмоб в школе Владивостока

Организатор последнего звонка в школе Владивостока Алексей Зубулин прокомментировал инцидент со школьниками, устроившими БДСМ-флешмоб на пороге учебного заведения.

Как сообщают «Известия», по словам организатора линейки, ученики самостоятельно устроили акцию и показали её за день до школьного мероприятия.

Отмечается, что Зубулин не одобрил поведение старшеклассников и назвал его неподобающим для учащихся. Также он поддержал позицию директора школы.

«Сделали что-то не то, что должны делать у нас выпускники. Я знаю мнение родителей по этому поводу. Одна из родительниц даже назвала это ужасом», — сказал Зубулин.