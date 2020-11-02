Организатор «Что? Где? Когда?» прокомментировала возвращение Михаила Скипского

В России не существует закона, по которому можно было бы запретить играть в «Что? Где? Когда?» Михаилу Скипскому после обвинений в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. Такова позиция генерального директора компании «Игра-ТВ», первого редактора «Что? Где? Когда» Наталии Стеценко. Соответствующее заявление она сделала в конце игры.

Тех, кто считает, что после обвинений в домогательствах Скипский не может играть, Стеценко спросила, как они хотят жить в России – «по закону или по понятиям?». Тем, кто хочет жить «по понятиям», она пожелала, чтобы с ними «никогда ничего не случилось».

Игрока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьнице

Скипский ранее преподавал в петербургских школах. Бывшие ученицы в июле обвинили его в домогательствах. Знатока отстранили от мероприятий «Что? Где? Когда?» с участием детей.

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Фото: facebook.com/skipskytormoz
ТЕГИ:ДомогательстваТелевидение
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