Организатор «Что? Где? Когда?» прокомментировала возвращение Михаила Скипского
В России не существует закона, по которому можно было бы запретить играть в «Что? Где? Когда?» Михаилу Скипскому после обвинений в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. Такова позиция генерального директора компании «Игра-ТВ», первого редактора «Что? Где? Когда» Наталии Стеценко. Соответствующее заявление она сделала в конце игры.
Тех, кто считает, что после обвинений в домогательствах Скипский не может играть, Стеценко спросила, как они хотят жить в России – «по закону или по понятиям?». Тем, кто хочет жить «по понятиям», она пожелала, чтобы с ними «никогда ничего не случилось».
Скипский ранее преподавал в петербургских школах. Бывшие ученицы в июле обвинили его в домогательствах. Знатока отстранили от мероприятий «Что? Где? Когда?» с участием детей.
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