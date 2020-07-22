Игрока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьнице
Журналистка The Bell Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет. Он преподавал у неё географию и вёл тренировки по «ЧГК».
Аренина в соцсетях рассказала, что Скипский в 2010 году пытался её поцеловать, приглашал в кафе, а во время летних каникул после 10 класса трогал за ягодицы в баре. Девушке поначалу льстил интерес преподавателя, но потом она перестала пить с ним кофе, сообщает РЕН ТВ.
По словам Арениной, у них был секс, но на тот момент она уже была совершеннолетней и согласилась сама, будучи расстроена из-за расставания с другим молодым человеком. За согласие ей теперь стыдно.
Журналистка утверждает, что Скипский приставал и к другим несовершеннолетним. О приставаниях Скипского написала и музыкальный маркетолог Евгения Анисимова - на тот момент ей было 14 лет. Сам Скипский пока не стал комментировать обвинения, пишет «Газета.ру». Он попросил обращаться в телекомпанию «Игра».
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