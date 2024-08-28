«Орехи, рыба и овощи»: Какие продукты помогут снять приступ мигрени

Чтобы утолить боль при мигрени, важно придерживаться правильного питания, потреблять больше жидкости, а также включать в свой рацион овощи и продукты, богатые магнием и жирными кислотами Омега-3. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов в разговоре с НСН.

Ранее Попов заявил в интервью РИА Новости, что некоторые продукты могут вызывать головную боль, провоцируя мигрени. Наряду с алкоголем это, например, шоколад и сыр, особенно выдержанных сортов, включая чеддер и сыры с плесенью. Также он посоветовал исключить из рациона фастфуд. По словам Попова, мигрень чаще всего является приобретенным заболеванием.