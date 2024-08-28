«Орехи, рыба и овощи»: Какие продукты помогут снять приступ мигрени
Чаще всего мигрень – это приобретенное заболевание, зачастую развивающееся на фоне других хронических неинфекционных болезней, отметил в эфире НСН врач Владимир Попов.
Чтобы утолить боль при мигрени, важно придерживаться правильного питания, потреблять больше жидкости, а также включать в свой рацион овощи и продукты, богатые магнием и жирными кислотами Омега-3. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов в разговоре с НСН.
Ранее Попов заявил в интервью РИА Новости, что некоторые продукты могут вызывать головную боль, провоцируя мигрени. Наряду с алкоголем это, например, шоколад и сыр, особенно выдержанных сортов, включая чеддер и сыры с плесенью. Также он посоветовал исключить из рациона фастфуд. По словам Попова, мигрень чаще всего является приобретенным заболеванием.
«Возникновение мигрени могут спровоцировать биологически активные вещества, которые содержатся в продуктах питания – в том же шоколаде, красном вине. Они запускают развитие болевого синдрома. Примерно по такой же схеме возникает аллергическая реакция. Во-первых, чаще всего мигрень – это приобретенное заболевание. Во-вторых, она часто возникает на фоне других хронических неинфекционных заболеваний. Конечно, может быть и генетическая предрасположенность, но у многих людей, расположенных к тем или иным заболеваниям, это «спящие» гены, которые начинают реагировать при определенных условиях. Несомненно, надо знать об анамнезе своих предков, еще лучше сделать генетическое исследование, которое покажет предрасположенность, но это не приговор», – сказал Попов.
Собеседник НСН также пояснил, какие продукты помогут утолить боли при мигрени.
«Прежде всего это правильное питание, средиземноморская диета. Если не можете отказаться от алкогольных напитков, красному вину лучше предпочесть небольшое количество шампанского или водки. Важно потреблять больше жидкости, в том числе чая и кофе в умеренном количестве. При мигрени полезны продукты, богатые магнием, который стабилизирует нейроны (миндаль, кешью), жирные кислоты Омега-3 (жирная рыба, льняное масло). При этом важно, чтобы Омега-3 была не окисленной (в тех же БАД Омега-3 часто окисленная из-за нарушения технологий производства). Приносят пользу и овощи – они стабилизируют организм, обменные процессы и препятствуют триггеру вызывать такую реакцию. Все эти продукты лучше начать употреблять до возникновения приступа мигрени. И, конечно же, не стоит включать в рацион то, что мигрень провоцирует. Однако отмечу, что универсального рецепта на этот счет нет», – подытожил он.
Ранее врач-невролог Маргарита Россова заявила, что аномалии развития сосудистой системы, недостаток воды, курение и прием запрещенных веществ часто становятся причинами инсультов в юном возрасте, передает «Радиоточка НСН».
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