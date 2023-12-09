«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Уточняется, что продление связано с очень низкими температурами, которые будут на 7-14 градусов ниже климатической нормы.

Также метеорологи объявили «жёлтый» уровень опасности, связанный с ветром с порывами до 15 м/с, и гололедицей.

Ранее в МЧС предупредили об аномальных морозах в Москве, жителей и гостей столицы призвали не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».