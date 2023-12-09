«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье
Синоптики продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области, сообщает РАИ Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Уточняется, что продление связано с очень низкими температурами, которые будут на 7-14 градусов ниже климатической нормы.
Также метеорологи объявили «жёлтый» уровень опасности, связанный с ветром с порывами до 15 м/с, и гололедицей.
Ранее в МЧС предупредили об аномальных морозах в Москве, жителей и гостей столицы призвали не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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