С учетом СВО: В ядерной доктрине могут переписать условия применения оружия

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее оценил возможность изменения ядерной доктрины. По его словам, вызовы со стороны США и НАТО актуализируют необходимость редакции «базовых документов в соответствие с потребностями». Стефанович выразил мнение, что современная ядерная доктрина работает.

«Сложно сказать, чем именно не устраивает современная доктрина, но, по моему личному мнению, она вполне рабочая, о чем говорил и президент. Постоянно делаются какие-то уточнения, основополагающие документы стратегического планирования в сфере ядерного сдерживания, у нас прошлый документ вышел в 2020 году. Абсолютно нормально, что спустя четыре года делают какое-то обновление с учетом практики ядерного сдерживания, в том числе в ходе спецоперации, могли потребоваться какие-то уточнения. Я знаю, что есть некоторые коллеги, которые утверждают, что ядерное сдерживание вообще не работает, но это не так, оно вполне себе эффективно работает, просто работает в две стороны. Я думаю, что в первую очередь уточнения будут касаться условий перехода к применению ядерного оружия. Может быть, будут уточнены объекты и субъекты ядерного сдерживания, какие-то формальные вещи», - сказал собеседник НСН.

Первый этап учений с отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в мае. Как отмечали в Минобороны, военные отработают установку боевых частей, учебно-боевые задачи получения спецбоеприпасов для комплексов «Искандер» снаряжение ракет-носителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

