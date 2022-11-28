Опыт Москвы будет использован в развитии системы соцзащиты ЛНР
Москву посетила делегация работников социальной сферы из Луганска, специалисты из столицы находятся на постоянной связи с коллегами из ЛНР.
Так, эксперты посетили в Москве центры содействия семейному воспитанию, школу-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, Комплексный реабилитационно-образовательный центр, Московский городской центр реабилитации и центр реабилитации и образования № 7.
Директор Луганского детского учреждения санаторного типа «Незабудка» Александр Шабанов отметил, что задачей является оптимизировать все, что есть в социальной сфере, с учетом законодательства РФ и накопленного опыта.
Также сообщалось, что Москва продолжает организацию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам.
Более 200 медицинских сотрудников из российской столицы на постоянной основе посменно работают в Донецкой и Луганской народных республиках. Такие цифры приводит официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Женщина, задавившая в Москве мать и ребёнка, была в наркотическом опьянении
- На Украине возникли проблемы с хлебом из-за отключений электроэнергии
- Пасечник объявил о возвращении в ЛНР 23 военных, освобождённых из украинского плена
- Токаев: Казахстан намерен привлекать больше инвестиций из России
- Путин заявил о кризисе мировой торговли
- Адвокат: в организме Саакашвили обнаружили мышьяк
- Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин
- ФСБ предотвратила в Запорожской области серию терактов
- Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей
- Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru