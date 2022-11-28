Опыт Москвы будет использован в развитии системы соцзащиты ЛНР

Директор Луганского детского учреждения санаторного типа «Незабудка» Александр Шабанов отметил, что задачей является оптимизировать все, что есть в социальной сфере, с учетом законодательства РФ и накопленного опыта.

Также сообщалось, что Москва продолжает организацию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Более 200 медицинских сотрудников из российской столицы на постоянной основе посменно работают в Донецкой и Луганской народных республиках. Такие цифры приводит официальный сайт мэра и правительства Москвы.

