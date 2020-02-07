«Опять метель». Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Между тем, в предстоящие выходные погода в столице будет солнечной и морозной. Специалисты центра погоды «Фобос» отмечают, что к утру субботы температура воздуха в мегаполисе может опуститься до -15 градусов. Днем столбики термометров будут держаться на отметке минус шесть градусов. А уже в воскресенье в столицу постепенно начнет возвращаться тепло. В утренние часы в Москве около 8 градусов ниже ноля, днем столбики термометров доберутся до отметки +1 градус, сообщает Москва 24.

К слову, январь 2020 года назван самым тёмным за последние 20 лет. Об этом сообщает портал Метеоновости. При этом отмечается, что солнце выглядывало в три раза реже, чем полагается по климатической норме. По данным синоптиков, продолжительность солнечного сияния в январе составила всего 11 часов вместо 33-х. Такой немилости от природы российская столица в 21 веке не получала еще ни разу.

