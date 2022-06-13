Опубликованы снимки главных природных достопримечательностей РФ из космоса
Роскосмос опубликовал ко Дню России снимки 10 природных достопримечательностей РФ, сделанные с помощью спутников.
Госкорпорация сослалась на десятку самых интересных и природных достопримечательностей страны по версии Ростуризма. Речь идёт об Эльбрусе, Байкале, Куршской косе, вулканах Камчатки, плато Путорана, «Ленских столбах», острове Врангеля и других. Снимки были сделаны с помощью космических аппаратов «Ресурс-П», и «Метеор-М».
Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия остается на международной туристической арене, несмотря на выход из Всемирной туристической организации.
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