SHAMAN исполнил «Реквием» в день траура по жертвам теракта в «Крокусе»
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) исполнил песню «Реквием», посвященную погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Премьера состоялась в день общенационального траура, 24 марта.
Клип с исполнением «Реквиема» музыкант опубликовал на своем YouTube-канале. За первый час ролик набрал более 140 тысяч просмотров.
«В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», – написал певец в комментариях.
Также в описании к песне говорится, что все средства от ее монетизации музыкант направит на помощь пострадавшим.
Ранее SHAMAN одним из первых исполнителей предложил финансовую помощь родным погибших и пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он сделал видеообращение в своем Telegram-канале в пятницу вечером, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru