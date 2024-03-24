SHAMAN исполнил «Реквием» в день траура по жертвам теракта в «Крокусе»

Клип с исполнением «Реквиема» музыкант опубликовал на своем YouTube-канале. За первый час ролик набрал более 140 тысяч просмотров.



«В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», – написал певец в комментариях.

Также в описании к песне говорится, что все средства от ее монетизации музыкант направит на помощь пострадавшим.

Ранее SHAMAN одним из первых исполнителей предложил финансовую помощь родным погибших и пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он сделал видеообращение в своем Telegram-канале в пятницу вечером, напоминает «Радиоточка НСН».

