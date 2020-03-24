Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке
В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе. Здесь же лечатся те, у кого диагноз подтверждён.
В качестве меры предосторожности глава государства облачился в защитный костюм жёлтого цвета со специальным лёгким противогазом, закрывающим всю голову.
Также поступили и сопровождавшие Путина, в частности, главный врач больницы Денис Проценко, который давал президенту пояснения и рассказал о работе клиники.
Видео визита Владимира Путина в больницу публикует RT.
В Коммунарке президент также осмотрел строительство новой противовирусной клиники. Перед тем как отправиться в Новую Москву Путин провел в своей резиденции в Ново-Огарёве специальное совещание по теме борьбы с COVID-19.
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