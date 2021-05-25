Задержанную в Минске россиянку Сапегу арестовали на два месяца

По словам защитника, сегодня состоялся допрос Сапеги.

«Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — сообщил Филанович.

Адвокат подчеркнул, что расследование ведет главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии. Кроме того, Филанович дал подписку о неразглашении.

Ранее стало известно, что гражданка РФ София Сапега 23 мая была задержана вместе с Романом Протасевичем после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске. Российскому консулу разрешили встретиться с девушкой, ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

