Опубликована запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Шеремета

Запись опубликовало издание EUobserver. На ней человек с голосом экс-главы КГБ Белоруссии Вадима Зайцева обсуждает с двумя сотрудниками «Альфы» убийство Шеремета и других критиков Александра Лукашенко.

На записи голоса обсуждают способы расправы с людьми, которые «кукарекают» в Германии. Звучат имена Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.



Предполагаемый Зайцев заявляет, что «президент ждет этих четких мероприятий», нужно «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство».



«Вот по Шеремету нужно работать. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — также говорит на записи человек и голосом председателя КГБ.

Автомобиль с Шереметом был взорван 20 июля 2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной года. Одним из них оказался Андрей Антоненко – участник силовой операции в Донбассе, а также женщина – волонтёр, также ездившая к силовикам на восток Украины.

