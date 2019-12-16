Порошенко заподозрили в причастности к убийству Шеремета
Бывший президент Украины Пётр Порошенко может иметь отношение к убийству журналиста Павла Шеремета. Такая версия прозвучала в эфире телеканала «112 Украина» из уст юриста Андрея Портнова - бывшего сотрудника администрации президента Виктора Януковича. По его мнению, Порошенко был заинтересован в ликвидации известного репортёра.
Как отметил Портнов, заказчики и исполнители преступления поддерживали тесный контакт со Службой безопасности Украины.
В связи с этим адвокат напомнил об исчезновении четырех записей с камер наблюдения, которые зафиксировали момент закладки взрывного устройства под автомобиль Шеремета. Юрист утверждает, что видеозаписи были изъяты Департаментом национальной государственности СБУ.
Портнов призвал Государственное бюро расследований провести обыск в СБУ и выявить связь между организаторами преступления и спецслужбами, связанными с Порошенко. Если такая связь будет доказана, это бросает тень на экс-президента.
По мнению Портного, убийством журналиста тот мог отводить от себя какие-то гораздо большие информационные поводы, либо готовились какие-то другие акции, пишут «Дни.ру».
Автомобиль с Павлом Шереметом был взорван 20 июля 2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной года.
Одним из них оказался Андрей Антоненко – участник силовой операции в Донбассе, а также женщина – волонтёр, также ездившая к силовикам на восток Украины.
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