Порошенко заподозрили в причастности к убийству Шеремета

Бывший президент Украины Пётр Порошенко может иметь отношение к убийству журналиста Павла Шеремета. Такая версия прозвучала в эфире телеканала «112 Украина» из уст юриста Андрея Портнова - бывшего сотрудника администрации президента Виктора Януковича. По его мнению, Порошенко был заинтересован в ликвидации известного репортёра.

Как отметил Портнов, заказчики и исполнители преступления поддерживали тесный контакт со Службой безопасности Украины.