Опубликована шифровка спецслужб СССР 1941 года о скорой войне с Германией

Президентская библиотека в преддверии профессионального праздника органов безопасности России впервые опубликовала телеграмму о грядущем начале гитлеровской Германией войны против СССР. Документ размещен на сайте учреждения.

Библиотека обнародовала фотокопию шифровки главы Управления Народного комиссариата государственной безопасности по Ленинградской области Павла Куприна главе НКГБ Всеволоду Меркулову, хранящейся в Центральном архиве ФСБ. Руководство спецслужб СССР получило одно из самых последних сообщений о готовящемся нападении вечером 21 июня 1941 года.

«20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается 8 германских специалистов, вызванных из Ленинграда (в) Германию, направить самолетом», — указано в телеграмме.

Отмечается, что иностранцы должны были проследовать через границу до утра 22 июня, «в противном случае будет поздно».

Сведения получил агент «Чернов», который также выяснил у канцлера консульства и консула, что в ближайшие 2-4 дня ожидаются военные действия, и «инициатива будет принадлежать Германии».

