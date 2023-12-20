Опубликована шифровка спецслужб СССР 1941 года о скорой войне с Германией
Президентская библиотека в преддверии профессионального праздника органов безопасности России впервые опубликовала телеграмму о грядущем начале гитлеровской Германией войны против СССР. Документ размещен на сайте учреждения.
Библиотека обнародовала фотокопию шифровки главы Управления Народного комиссариата государственной безопасности по Ленинградской области Павла Куприна главе НКГБ Всеволоду Меркулову, хранящейся в Центральном архиве ФСБ. Руководство спецслужб СССР получило одно из самых последних сообщений о готовящемся нападении вечером 21 июня 1941 года.
«20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается 8 германских специалистов, вызванных из Ленинграда (в) Германию, направить самолетом», — указано в телеграмме.
Отмечается, что иностранцы должны были проследовать через границу до утра 22 июня, «в противном случае будет поздно».
Сведения получил агент «Чернов», который также выяснил у канцлера консульства и консула, что в ближайшие 2-4 дня ожидаются военные действия, и «инициатива будет принадлежать Германии».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках
- Писательница Викентьева подала иск к Акунину о плагиате на 1 млн рублей
- Опубликована шифровка спецслужб СССР 1941 года о скорой войне с Германией
- Байден назвал Трампа «старым приятелем» Путина
- Зеленский: Ценим поддержку Шольца, но судить о ней будем по делам
- В Петербурге произошло обрушение жилого дома
- В Колорадо запретили Трампу участвовать в выборах
- Шойгу: до конца 2024 года количество контрактников увеличат до 745 тысяч
- ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
- Путин назвал разницу между Москвой и Киевом на поле боя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru