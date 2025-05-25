На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

По данным учреждения, вспышку X1.1 заметили в 04:52 утра по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22). Отмечается, что она продолжалась 17 минут.

До этого, 19 мая, на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M. Согласно информации специалистов, вспышка M3.2 была замечена в 11:21 по московскому времени на краю звезды и продолжалась 13 минут.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в марте 2025 года произошла серия из пяти менее мощных вспышек класса М.