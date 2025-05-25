На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
25 мая на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса. Об этом в одной из соцсетей сообщили специалисты Института прикладной геофизики.
По данным учреждения, вспышку X1.1 заметили в 04:52 утра по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22). Отмечается, что она продолжалась 17 минут.
До этого, 19 мая, на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M. Согласно информации специалистов, вспышка M3.2 была замечена в 11:21 по московскому времени на краю звезды и продолжалась 13 минут.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в марте 2025 года произошла серия из пяти менее мощных вспышек класса М.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru