Опубликован рейтинг городов с самыми вежливыми водителями

Жители Красноярска и Москвы выше всего оценивают вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД. Об этом пишет RT со ссылкой на проведенное сервисом SuperJob исследование.

Водители из Красноярска оценили поведение на дорогах жителей своего города на 3,6 балла из пяти – это самый высокий результат в России. Пешеходы оценили вежливость водителей на 3,1 балла.

Такую же оценку поставили водителям пешеходы из Москвы. При этом столичные автомобилисты оценивают ситуацию на дорогах на 3,5 балла.

Несколько ниже результаты у Санкт-Петербурга и Перми: пешеходы дали оценку 3,0, водители – 3,5.