Опубликован рейтинг городов с самыми вежливыми водителями
Жители Красноярска и Москвы выше всего оценивают вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД. Об этом пишет RT со ссылкой на проведенное сервисом SuperJob исследование.
Водители из Красноярска оценили поведение на дорогах жителей своего города на 3,6 балла из пяти – это самый высокий результат в России. Пешеходы оценили вежливость водителей на 3,1 балла.
Такую же оценку поставили водителям пешеходы из Москвы. При этом столичные автомобилисты оценивают ситуацию на дорогах на 3,5 балла.
Несколько ниже результаты у Санкт-Петербурга и Перми: пешеходы дали оценку 3,0, водители – 3,5.
Замыкает рейтинг Омск, где пешеходы поставили автомобилистам 2,4 балла, а водители оценили культуру поведения на 3 балла.
В опросе участвовали 13 тысяч респондентов из городов-миллионников России.
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