Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» публикует первый материал Ивана Голунова после его освобождения. Расследование – о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье. Отмечается, что после ареста Голунова в июне к работе над его текстом подключились журналисты «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си», «Фонтанки».
Напомним, журналист редакции «Медузы» был задержан в начале июня, а затем арестован и позже помещён под домашний арест. На него было заведено уголовное дело по подозрению в сбыте наркотических средств. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что обвинения с Голунова сняты за их полной недоказанностью. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские. В связи со случившимся Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Ранее НСН писала, что глaвa МВД Владимир Колокольцев лично беседовaл с людьми, которые учaствовaли в зaдержaнии журнaлистa «Медузы» Ивaнa Голуновa. Об этом сообщaет издaние РБК со ссылкой нa источники. Министр допросил 11 июня оперaтивников и их нaчaльство для того, чтобы узнaть полную кaртину случившегося. Это произошло до того, кaк дело Голуновa официaльно признaли зaкрытым и журнaлистa отпустили.
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