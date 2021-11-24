Опровергнуты мифы о вреде вина, кофе и шоколада

Вино, кофе и шоколад не так вредны, как принято считать, сообщает издание Vse42.ru со ссылкой на кардиолога Томаса Люшера.

Британские диетологи рассказали о пользе кофе

По его словам, вино в небольших количествах не полезно, но и невредно. При этом кофе полезен, если выпивать не больше четырех чашек в день.

Темный шоколад также несет пользу за счет небольшого количества сахара и жиров, а вот действие белого шоколада противоположно.

Как сообщалось ранее, постоянное потребление кофе сокращает вероятность появления сахарного диабета второго типа у людей.

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