Британские диетологи рассказали о пользе кофе
Постоянное потребление кофе сокращает вероятность появления сахарного диабета второго типа у людей. Об этом рассказала британский диетолог Фрэнки Филлипс.
Она заявила, что человек без вреда для здоровья может пить до пяти чашек кофе в день. При этом суммарное количество кофеина, ежедневно поступающего в организм, не должно быть больше 400 миллиграммов. По словам Филлипс, это не затрагивает беременных женщин.
Британский диетолог отметила, что регулярное потребление кофе, в том числе, способствует снижению риска развития болезней сердца и сосудов, так как в нем содержатся антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным действием.
Филлипс также рассказала, что кофе улучшает работу мозга. А благодаря своему свойству по ускорению метаболизма, оно может быть полезно для людей, борющихся с лишним весом.
При этом она отметила, что данный напиток необходимо употреблять с осторожностью: не добавлять в него продукты с содержанием жира и сахара.
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