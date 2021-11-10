Британские диетологи рассказали о пользе кофе

Постоянное потребление кофе сокращает вероятность появления сахарного диабета второго типа у людей. Об этом рассказала британский диетолог Фрэнки Филлипс.

Она заявила, что человек без вреда для здоровья может пить до пяти чашек кофе в день. При этом суммарное количество кофеина, ежедневно поступающего в организм, не должно быть больше 400 миллиграммов. По словам Филлипс, это не затрагивает беременных женщин.

Британский диетолог отметила, что регулярное потребление кофе, в том числе, способствует снижению риска развития болезней сердца и сосудов, так как в нем содержатся антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным действием.