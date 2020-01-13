Опровергнута госпитализация Кабанова из «Корней»
Агент российского певца и солиста группы «Корни» Алексея Кабанова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации артиста.
«Мы с ним только что разговаривали. Это какая-то ошибка», - цитирует телеканал «360» представителя певца. Агент добавила, что никаких проблем со здоровьем у исполнителя нет.
Ранее в прессу попали сообщения, что Кабанов якобы был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за проблем с гортанью, при этом якобы решался вопрос об оперативном хирургическом вмешательстве.
Кабанов – победитель первого конкурса «Фабрика звезд». По итогам конкурса был включен в состав группы «Корни».
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