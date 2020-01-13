Опровергнута госпитализация Кабанова из «Корней»

Агент российского певца и солиста группы «Корни» Алексея Кабанова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации артиста.

«Мы с ним только что разговаривали. Это какая-то ошибка», - цитирует телеканал «360» представителя певца. Агент добавила, что никаких проблем со здоровьем у исполнителя нет.

Ранее в прессу попали сообщения, что Кабанов якобы был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за проблем с гортанью, при этом якобы решался вопрос об оперативном хирургическом вмешательстве.

Кабанов – победитель первого конкурса «Фабрика звезд». По итогам конкурса был включен в состав группы «Корни».

