Опрос: Значительная часть россиян не знает истоков Дня народного единства
Только 45% россиян заявили, что истоком Дня народного единства является объединение народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году. Об этом со ссылкой на опрос FEEDBACK сообщает «Газета.Ru».
Исследователи отметили, что об истоках праздника до сих пор не знает значительная часть граждан России, однако их осведомлённость всё же растет - в 2023 году верно ответили только 28% респондентов.
При этом и неверных ответов стало больше - в 2024 году 34% респондентов связывают День народного единства с достижениями народов СССР в Великой Отечественной Войне, тогда как в прошлом году их было на 17% меньше.
Также результаты опроса показали, что День народного единства россияне включили в тройку главных государственных праздников, при этом 18% респондентов поставили его на второе место после Дня России.
Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что с 2012 года доля россиян, ощущающих народное единство, выросла с 23% до 61%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru