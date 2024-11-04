Опрос: Значительная часть россиян не знает истоков Дня народного единства

Исследователи отметили, что об истоках праздника до сих пор не знает значительная часть граждан России, однако их осведомлённость всё же растет - в 2023 году верно ответили только 28% респондентов.

При этом и неверных ответов стало больше - в 2024 году 34% респондентов связывают День народного единства с достижениями народов СССР в Великой Отечественной Войне, тогда как в прошлом году их было на 17% меньше.

Также результаты опроса показали, что День народного единства россияне включили в тройку главных государственных праздников, при этом 18% респондентов поставили его на второе место после Дня России.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что с 2012 года доля россиян, ощущающих народное единство, выросла с 23% до 61%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».