Опрос: Женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе
После повышения на работе руководительницы подают на развод в 1,5 раза чаще, чем их коллеги-мужчины в той же должности, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
Отмечается, что 26% женщин и 17% мужчин развелись после продвижения по карьерной лестнице. Инициатором развода назвали себя 50% женщин, в то время как 39% мужчин сослались на общее решение.
По данным аналитиков, 24% мужчин и 6% женщин признались, что на развод подали их партнеры.
Кроме того, расторгать официальный брак приходилось четырем из десяти руководителей.
В опросе приняли участие 1000 руководителей из всех округов России.
Ранее стало известно, что почти треть россиян сталкивалась с предвзятым отношением работодателей, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru