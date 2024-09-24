Опрос: Женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе

Отмечается, что 26% женщин и 17% мужчин развелись после продвижения по карьерной лестнице. Инициатором развода назвали себя 50% женщин, в то время как 39% мужчин сослались на общее решение.



По данным аналитиков, 24% мужчин и 6% женщин признались, что на развод подали их партнеры.

Кроме того, расторгать официальный брак приходилось четырем из десяти руководителей.

В опросе приняли участие 1000 руководителей из всех округов России.

Ранее стало известно, что почти треть россиян сталкивалась с предвзятым отношением работодателей, отмечает «Свободная пресса».

