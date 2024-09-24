Опрос: Женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе

После повышения на работе руководительницы подают на развод в 1,5 раза чаще, чем их коллеги-мужчины в той же должности, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

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Отмечается, что 26% женщин и 17% мужчин развелись после продвижения по карьерной лестнице. Инициатором развода назвали себя 50% женщин, в то время как 39% мужчин сослались на общее решение.

По данным аналитиков, 24% мужчин и 6% женщин признались, что на развод подали их партнеры.

Кроме того, расторгать официальный брак приходилось четырем из десяти руководителей.

В опросе приняли участие 1000 руководителей из всех округов России.

Ранее стало известно, что почти треть россиян сталкивалась с предвзятым отношением работодателей, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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