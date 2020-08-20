Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к госсимволам
Подавляющее большинство россиян, а именно 75%, считают, что государственный флаг, герб и гимн подходят современной России. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, 14% опрошенных выступили за возвращение флага СССР. Чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 60 лет. При этом, за новый, специально созданный флаг высказались 3% участников опроса.
Кроме того, 68% россиян полагают, что больше всего современной России подходит нынешний герб с золотым двуглавым орлом. Почти такое же число опрошенных – 63% – высказали мнение о том, что и нынешний гимн также больше всего соответствует современной России, отмечает РИА Новости.
Между тем, в 2019 году Роскомнадзор добился удаления 58 оскорбляющих символы госвласти материалов в социальных сетях. Об этом сообщается в докладе главы ведомства Александра Жарова. Он подчеркнул, что запрещенная информация исчезла с площадок «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и других. Кроме того, были заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с подобной информацией.
Так называемый закон "об оскорблении власти", который действует с марта 2019 года, применяется в отношении государственных символов РФ. К ним относятся основной закон России, государственный флаг, герб и гимн, а также президент России, российское правительство, а также Федеральное собрание РФ, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Доллар подскочил выше 74 рублей, евро выше 87
- Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской
- Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией
- Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к госсимволам
- В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru