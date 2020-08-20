Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к госсимволам

Подавляющее большинство россиян, а именно 75%, считают, что государственный флаг, герб и гимн подходят современной России. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, 14% опрошенных выступили за возвращение флага СССР. Чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 60 лет. При этом, за новый, специально созданный флаг высказались 3% участников опроса.

Кроме того, 68% россиян полагают, что больше всего современной России подходит нынешний герб с золотым двуглавым орлом. Почти такое же число опрошенных – 63% – высказали мнение о том, что и нынешний гимн также больше всего соответствует современной России, отмечает РИА Новости.