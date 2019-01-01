Генпрокуратура научит работать с обращениями об оскорблении государства в интернете
Генпрокуратура России представила новый вариант инструкции для прокуроров. Она описывает порядок рассмотрения уведомлений о информации в интернете, распространяемой с нарушением закона.
Прокуроры обязаны немедленно проверить наличие распространяемой с нарушением закона информации, сделать скриншот интернет-страницы или сайта с указанием URL-адреса, времени и даты снимка, а также проанализировать его содержание.
Акцент в инструкции делается на рассмотрении уведомлений о распространении информации с явным неуважением к обществу, государству, официальным госсимволам, конституции или власти.
Также в проекте за подписью генпрокурора Юрия Чайки появились еще два раздела: о работе с уведомлениями о распространении недостоверной информации. И о рассмотрении материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.
Напомним, за материалы, выражающие неуважение к обществу и государству могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей до миллиона.
Ранее адвокат Павел Астахов заявил в эфире НСН, что теперь все, кто будет сетовать, что власть работает плохо, попадут под статью об оскорблении власти. Те же, кто будет хвалить – могут оказаться в числе распространителей фейковых новостей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Тбилиси столкнулись две акции протеста
- Дефолта в США не будет ни в октябре, ни в сентябре
- Большинство россиян считают обычным подбрасывание наркотиков полицией
- Отмена телемоста. Украине не нужен диалог с Москвой
- Экстрадировать и посадить! Россия и Грузия возмущены словами ведущего о Путине