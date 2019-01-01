Генпрокуратура научит работать с обращениями об оскорблении государства в интернете

Также в проекте за подписью генпрокурора Юрия Чайки появились еще два раздела: о работе с уведомлениями о распространении недостоверной информации. И о рассмотрении материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.

Напомним, за материалы, выражающие неуважение к обществу и государству могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей до миллиона.

Ранее адвокат Павел Астахов заявил в эфире НСН, что теперь все, кто будет сетовать, что власть работает плохо, попадут под статью об оскорблении власти. Те же, кто будет хвалить – могут оказаться в числе распространителей фейковых новостей.

