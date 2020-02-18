Опрос ВЦИОМ: Две трети родителей довольны качеством школьного питания

В столице появится электронный сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню. Об этом рассказала председатель комиссии по образованию, науке и культуре общественной палаты Москвы Мария Лазутова. В рамках круглого стола, посвященного организации контроля качества питания столичных школьников и дошкольников, она отметила, что он должен быть разработан до мая.

Кстати, ранее стало известно, что на круглом столе было представлено исследование ВЦИОМ, из которого следует, что уровень качества школьного питания удовлетворяет большинство родителей московских школьников. Как заявил директор по стратегическому развитию Всероссийского центра изучения общественного мнения Степан Львов, этим вопросом удовлетворены 68% респондентов. Недовольных лишь 28%.