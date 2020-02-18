Опрос ВЦИОМ: Две трети родителей довольны качеством школьного питания
В столице появится электронный сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню. Об этом рассказала председатель комиссии по образованию, науке и культуре общественной палаты Москвы Мария Лазутова. В рамках круглого стола, посвященного организации контроля качества питания столичных школьников и дошкольников, она отметила, что он должен быть разработан до мая.
Кстати, ранее стало известно, что на круглом столе было представлено исследование ВЦИОМ, из которого следует, что уровень качества школьного питания удовлетворяет большинство родителей московских школьников. Как заявил директор по стратегическому развитию Всероссийского центра изучения общественного мнения Степан Львов, этим вопросом удовлетворены 68% респондентов. Недовольных лишь 28%.
Ранее НСН писала, что Госдума одобрила законопроект о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. Это предложение во время послания Федеральному собранию озвучил Владимир Путин. В свою очередь, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал документ важной социальной инициативой. По его словам, закон направлен на укрепление здоровья детей.
Предложение о бесплатном горячем питании для всех учеников с первого по четвертый классы было внесено в Госдуму 20 сентября, отмечает ФедералПресс. Организация должна осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.
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