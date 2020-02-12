Финская журналистка пришла в восторг от еды в российских школах
Журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль, которая провела один день в обычной российской школе в Гатчине, пришла в восторг от питания в учебных заведениях в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В день ее визита на обед подавали борщ, макароны с котлетой и компот.
По данным агентства, Крунваль описала обед в столовой, отметив также хорошую организацию. В частности, журналистка выделила четкое следование всех учеников правилу мытья рук перед едой, а также дежурства школьников для помощи в раздаче блюд. По ее словам, школьники не просто едят, но и учатся культуре поведения за столом и навыком обращения со столовыми приборами.
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