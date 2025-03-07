Опрос: Волшебными предметами из сказок хотели бы обладать 57% россиян
Приуроченный к работе выставки «Жили-Были. Школа русской сказки» опрос, проведенный МТС Live, показал, что волшебными предметами из русских сказок хотели бы обладать 57% респондентов. Золотую рыбку желали бы заполучить 58,3% опрошенных, 38% не отказались бы от скатерти-самобранки, 27,6% — от молодильных яблок. При этом в любви к русским народным сказкам признались 43% россиян.
Самыми любимыми сказками респонденты назвали сказку Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», народную сказку «По щучьему веленью», «Сказку о царе Салтане» Пушкина, народную сказку «Теремок» и «Три медведя» в пересказе Льва Толстого.
Ближе всего россиянам сказочные сюжеты, где добро побеждает зло. На важность морали в сказке указали 23% соотечественников, хорошей концовки ждут от сказки 20% опрошенных, любовная линия важна для 5% россиян.
Чаще всего респонденты ассоциируют себя с Иваном-царевичем, Ильей Муромцем и Колобком, наименее симпатичны опрошенным Баба-Яга, Кикимора и Лиса. Дружить опрошенные хотели бы с Колобком, Змеем Горынычем и Иваном-царевичем, при этом лишь 3% хотели бы подружиться с Лешим.
Крылатые фразы и слова из сказок используют в речи примерно четверть россиян (24%). Наиболее популярные выражения — «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Кашу маслом не испортишь» и «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
По словам генерального продюсера МТС Live Янины Татарицкой, интерес россиян к русским народным сказкам вырос за последний год — это объясняется трендом на возвращение к национальным традициям и культуре. Тенденцию наглядно иллюстрирует и выставка, которую за два месяца посетили свыше 40 тысяч человек, большинство из которых — молодежь.
Ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что в российский прокат часто выходят фильмы, которые не имеют отношения к сказкам и семейному кино. К подобным проектам, по его словам, относятся картины «Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», а также «Финист. Последний богатырь». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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