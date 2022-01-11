Опрос: В среднем россияне хотят зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц

В среднем россияне хотят зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

В опросе приняли участие более семи тысяч человек в возрасте старше 18 лет. Отмечается, что в России мужчины в среднем хотели бы зарабатывать больше, чем женщины: 187 тысяч и 138 тысяч рублей соответственно.