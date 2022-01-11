Опрос: В среднем россияне хотят зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц

В среднем россияне хотят зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

В опросе приняли участие более семи тысяч человек в возрасте старше 18 лет. Отмечается, что в России мужчины в среднем хотели бы зарабатывать больше, чем женщины: 187 тысяч и 138 тысяч рублей соответственно.

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В столице желаемый заработок представителей сильного поля составляет около 201 тысячи рублей, а представительниц слабого пола - 157 тысяч рублей.

Ранее на сайте RT были опубликованы результаты опроса сервиса SuperJob, согласно которым, 22% россиян считают профессии депутатов и политиков самыми переоцененными на рынке труда. 14% респондентов аналогично высказываются о работе госслужащих. При этом каждый одиннадцатый опрошенный россиянин говорит о неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров получать большие зарплаты.

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ФОТО: flickr.com
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