Опрос: У 41% россиян преобладает тревожное настроение

Специалисты ФОМ 12-14 января провели поквартирный опрос в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. В исследовании участвовали 1,5 тысячи граждан.

Как выяснилось, 53% респондентов считают, что среди их окружения преобладает спокойное настроение. При этом 41% опрошенных заметили тревогу у близких и знакомых.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что индекс тревожности, показывающий настрой россиян в отношении своего будущего, достиг минимальных 45%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

