Опрос: У 41% россиян преобладает тревожное настроение
Более половины россиян отмечают спокойное настроение родных, друзей и знакомых, о тревожно настроении среди близких заявляют двое из пяти респондентов. Об этом говорится в результатах исследования фонда «Общественное мнение».
Специалисты ФОМ 12-14 января провели поквартирный опрос в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. В исследовании участвовали 1,5 тысячи граждан.
Как выяснилось, 53% респондентов считают, что среди их окружения преобладает спокойное настроение. При этом 41% опрошенных заметили тревогу у близких и знакомых.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что индекс тревожности, показывающий настрой россиян в отношении своего будущего, достиг минимальных 45%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 8 млн кв м жилья проектируется и строится в Москве по программе реновации
- Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала СВО
- Падчерица Ивана Урганта снялась в фильме Tendaberry
- Актер из «Слова пацана» рассказал, о чем можно снять второй сезон сериала
- СМИ: Глава Каменска-Шахтинского Ухин сломал ногу возле здания администрации
- В НАТО призвали готовиться к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет
- Аналитики: Вина из Чили заменят напитки из Италии для россиян
- Опрос: У 41% россиян преобладает тревожное настроение
- Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
- СМИ: Вылет Boeing авиакомпании Nordwind из Москвы в Кубу задержали на восемь часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru